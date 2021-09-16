كورتني كارداشيان تكشف سر عدم حضورها "ميت جالا".. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

كشفت نجمة برامج الواقع كورتني كارداشيان السبب وراء رفضها حضور احتفالية ميت جالا هذا العام، رغم تلقيها دعوة.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قالت كورتني إنها لم تحضر الحفل هذا العام تضامنًا مع شقيقتها كلوي كارداشيان التي لم تتلق دعوة.

ويقام حفل ميت جالا سنويًا، لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف متروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

وحفل ميت جالا، بصفته أوسكار عالم الأزياء، يتم دعوة كبار نجوم هوليوود لحضوره، لكن يشاع أن كلوي كارداشيان أقل شأنًا من أن تحضره.

ونقل الموقع عن مصادر أن منظمة الحفل ورئيسة مجلة فوج، آنا وينتور، ترى أن كلوي ليست من نجوم الصف الأول كي تحضر الحفل.

ومن المعروف أن كلوي لا تتلقى دعوة ويتم نبذها باستمرار من حضور الحفل، ولكن لم يتم الإفصاح عن السبب، رغم أن شقيقاتها كيم وكيندل وكايلي كن من حضور الحفل.