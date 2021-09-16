ليدي جاجا تنتزع لقب "الأيقونة" على قائمة الأكثر أناقة

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

تصدرت ليدي جاجا قائمة النجمات الأكثر أناقة التي اختارتها مجلة "بيبول"، وضمت أيضا بطلة مسلسل "يوفوريا" ونجمة الأوسكار فيولا ديفيس.



تُوجت جاجا بلقب "الأيقونة"، الأربعاء، في عدد المجلة للنجوم الأكثر أناقة هذا العام رغم أنها لم تطأ بقدميها قط السجادة الحمراء.

بدلا من ذلك، أشادت المجلة بإطلالاتها الراقية في عالم الموضة والأزياء والتي تراوحت بين "فستان قطني يأخذ شكل منحوتة فنية وفستان أسود مصنوع من الدانتيل".

وضمت قائمة العشر الأوائل زندايا وديفيس وليزلي أودوم جونيور وأنيا تايلور جوي وميندي كالينج وسينثيا إريفو ودان ليفي وريجينا هول ونجمة الموسيقى جابريلا سارمينتو ويلسون التي يشار لها اختصارا بالأحرف إتش.إي.آر.

وقالت المجلة عن زيندايا الممثلة البالغة من العمر 25 عاما "لم يقدم أحد شيئا أكثر إبهارا هذا العام من زيندايا"، في إشارة إلى فساتينها المفتوحة على البساط الأحمر.

يصل عدد المجلة الذي يضم النجوم الأكثر أناقة إلى أكشاك الصحف يوم الجمعة.