شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة مشيرة خطاب خلال افتتاح مهرجان إيزيس: المسرح تأثيره أقوى خاصة مسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة خلال كلمتها فى حفل إفتتاح الدوره التأسيسية من المهرجان والتى أقيمت بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ، أن المهرجان يهدى دورته الاولى لواحده طالما تصدت لقضايا المرأة وتبنتها فى كتاباتها وأنارت وألهمت الكثير هى الكاتبه الراحلة فتحية العسال المناضلة والام والانسانية ، ومن أهم أهداف المهرجان دعم جهود الدوله لتمكين المرأة واقامة جسور ثقافية بين النساء فى مختلف انحاء العالم ، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهم فى إطار فنى فكرى ، وتعزيز قيم قبول الآخر .

ثم جاءت كلمة السفيره مشيره خطاب التى قالت سعيده وأفتخر بمن ساهم فى هذا المهرجان ، وأقدم التحية لضيوف المهرجان من الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الأجنبية ، فالفن هو حرية التعبير سواء بالسينما او الغناء او المسرح ، ولكن المسرح يكون حي لذلك تأثيره أقوى ، وخاصة مسرح المرأة فالمرأة رؤيتها عريقة ، كما أننى فخورة بستراتيجية حقوق الانسان وأن الدستور المصرى لاول مره يقول يؤكد أن حقوق الانسان مكون اساسى من مكونات الدولة .

وقد بدأ حفل الإفتتاح الذى يقوم بإخراجه المخرج ومدير مسرح الطليعة الفنان عادل حسان ، بفقرة فنية لفرقة "طبلة الست" والتي تديرها الفنانة سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي بعض الاغانى مثل " على ورق الفل ، يابهية " وغيرهم .

يذكر أن مجلس أمناء مهرجان إيزيس هم النجمة سوسن بدر رئيس شرف الدوره التأسيسية ، عبير لطفى رئيسة المهرجان ، الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان ، المخرجة عبير على مديره المهرجان ، السفيره مشيرة خطاب عضوا ، المخرج خيرى بشاره عضوا ، الاعلامية مشيرةً موسى عضوا ، الناقد عبلة الرويني عضوا ، المخرج سعيد قابيل عضوا ، نورا أمين المستشار التأسيسي ، رامى عبد الرازق المستشار الفنى .