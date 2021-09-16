شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ينتهى من تسجل ديو غنائى يجمعه بوالده نجم الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب محمد عدوية لطرح ديو غنائى جديد يجمعه بوالده نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، حيث انتهيا من تسجيل الديو بأحد الاستوديوات بمنطقة المهندسين.

وقال المطرب محمد عدوية، لـ"الخليج 365"، إنها أغنية مختلفة تماما وستكون مفاجأة للجمهور لذلك يتحفظ على التصريح باسمها حاليا، وأضاف أنه سعيد بهذا الديو الذى يجمعه مع إمبراطور الأغنية الشعبية، وصاحب الفضل عليه أحمد عدوية.

وكان المطرب محمد عدوية قد طرح أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "سور ورا سور" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

ويتعاون الفنان محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.