شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مونتاج فيلم Knives Out 2 لـ دانييل كريج والكشف عن موعد طرحه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم Knives Out 2 مونتاجه، وذلك بالتزامن مع انتهاء تصويره منذ أيام قليلة، ومن المقرر الإعلان عن موعد طرح العمل قريبا، الذى من المتوقع أن يطرح قبل نهاية العام المقبل 2022، ولكن لم تعلن شركة Lionsgate المنتجة للعمل عن موعد لـ طرح العمل، وذلك بسبب التأجيلات العديدة التى تعرض لها العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "collider".

وكانت قد انضمت الممثلة جيسيكا هينويك إلى الجزء الثانى من فيلم الإثارة والتشويق Knives Out، أمام بطل العمل الممثل العالمى دانييل كريج، وسيكون من تأليف ريان جونسون، بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم كل من ديف باتيستا، جانيل موناي وكاثرين هان وليزلي أودوم جونيور وكيت هدسون ومادلين كلاين وإدوارد نورتون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وحسب موقع deadline تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة في الوقت الحالي لـ فيلم Knives Out 2، بخلاف عودة كريج لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، ومن غير المعروف أيضًا من سيلعب أدوار أخرى فى الفيلم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى"، ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

وقام ببطولة الجزء الأول من فيلم Knives Out كل من كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.