محمد لطفي: "إبراهيم وسليم في كلبش من أقرب الشخصيات لقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان محمد لطفي، ذكرياته مع مسلسل "كلبش"، مشيرا إلى أن شخصيته وشخصية أمير كرارة التي قدمها بالعمل من أقرب الشخصيات لقلبه.

ونشر "لطفي" صورة تجمعه مع كرارة من كواليس (كلبش)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "إبراهيم وسليم من أقرب الشخصيات لقلبي.. كلبش".

مسلسل "كلبش" عُرض عام 2017 ، وشارك في بطولته: أمير كرارة، محمد لطفي وريم مصطفى ومحمود البزاوي وأحمد صيام ودياب ومحسن منصور ومحمود حجازي وطارق النهري وإنتصار، وعدد من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض".

العمل شارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.