لطيفة تهنئ وائل كفوري بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة التونسية لطيفة، على توجيه رسالة للفنان وائل كفوري بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 47، الذي وافق 14 سبتمبر.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وأنت القيمة الفنية الثابتة، والفنان المحترم اللي بموت في صوته وأخلاقه.. صحة ونجاح وستر طول العمر".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل كفوري، أغنية "البنت القوية" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات سليم عساف، وألحان وتوزيع عمر الصباغ.

بينما طرحت لطيفة مؤخرا كليبها الغنائي الجديد "الأستاذ" عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس، ومن إخراج فادي حداد.