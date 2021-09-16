عبلة كامل تطل لأول مرة بعد غياب سنوات.. فكيف بدت؟

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - لأول مرة بعد غياب سنوات طويلة، أطلّت الممثلة المصرية القديرة عبلة كامل عبر صورةٍ التُقطت لها، وحققت رواجًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

عبلة غائبة منذ فترة طويلة عن الدراما، ولا تظهر باللقاءات التلفزيونية، ولا حسابات لها عبر مواقع التواصل. ظهرت بالجلباب الأسود والحجاب الذي وضعته على رأسها منذ سنوات، حتّى بآخر أفلامها لم تطلّ سوى به.

واثارت تلك الصُورة تفاعل كبير من محبيها في العالم العربي ضمن تعليقات مُختلفة عبر منصات التواصل الإجتماعي والتي كان منها:

“احبها فخمة ياناس ياعالم هذي لازمها الف لقب #ملكة_الفن_العربي يخي تساهل كل القاب الفنانات ذي كوكب الفن الكوميدي”.. وتابع آخر “ياخي ذي الانسانه الله عاطينها قبول سبحان الله العظيم وجهها كيف منور وجميل وكلما تكبر جمالها يزيد”.. وجاء في تعليق أحدهم “هي عبلة كامل ونقفل على كده ربنا يبارك في صحتها وما يحرمناش منها ومن ملامحها وطيبة قلبها”..

خلال غيابها، أطلق المغرضون العديد من الشائعات عن وفاتها وإصابتها بمرض السرطان، وكلّها كذّبتها عبلة مرارًا وتكرارًا.

أصبحت تبلغ الآن سن الستين، ولم تعتزل رسميًا بعد بل تنتظر دورًا تقدّمه يليق بحجم مسيرتها ومحبة الناس لها وهو كان قد كشفه طليقها الفنان احمد كامل حيث قال في تصريحات سابقة أنها قرأ في الوقت الحالي عددا من السيناريوهات لأكثر من مسلسل ولكنها لم تستقر على أي عمل منها حتى الآن .