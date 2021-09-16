شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Old يحقق إيرادات 89 مليون دولار بعد أكثر من شهر ونصف عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Old ، إلى 88 مليون و 599 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 47 مليون و 750 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 40 مليون و 849 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه بدور العرض 23 يوليو الماضى.

وكان قد حقق فيلم الرعب Old الجديد16 مليون و 854 ألف دولار في العرض الافتتاحى للعمل بـ 3355 دارعرض أمريكية، والفيلم يعود به صانع أفلام الرعب إم نايت شيامالان إلى الساحة مجددًا بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلم Split بجزئيه، وذلك من خلال فيلم OLD والذي استقبلته دور العرض المصرية، الأسبوع الماضي.

تدور قصة الفيلم حول إحدى الأسرالتي تقرر قضاء عطلتها في أحد الشواطئ النائية، لكن هذه الجزيرة بها سرًا غامضًا، إذ تجعل البشر يكبرون في السن بسرعة شديدة، وتختزل حياتهم كلها في يوم واحد، OLD مقتبس من قصة مصورة لكلٍ من بيير ليفي وفريدريك بيترز.

الفيلم من تأليف وإخراج إم نايت شيامالان الذي ترشح لجائزتي أوسكار أفضل سيناريو وأفضل مخرج عن The Sixth Sense، وبطولة النجم الشهير روفوس سيويل وفيكي كريبس و جايل جارسيا بيرنال وأليكس وولف.

وآخرأعمال روفوس سيويل كان فيلم "الأب - The Father"، من إخراج فلوريان زيلر، وهو الفيلم الذى شهد مهرجان القاهرة السينمائى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا وفاز بأوسكار أفضل ممثل من نصيب آنتونى هوبكنز وأفضل سيناريو مقتبس.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".