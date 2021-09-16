شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف"حامل اللقب"لـ هشام ماجد ودينا الشربينى:هتشوفوا فيلم كوميدي من نوع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج هشام فتحى من تصوير نصف مشاهد فيلم "حامل اللقب" الذى يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد ودينا الشربينى، حيث يواصل مخرج العمل تصوير الفيلم في مناطق متفرقة بالقاهرة، على أن ينتهى من تصوير الفيلم نهائيا خلال الشهر الجارى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، وصور هشام ماجد عدة مشاهد داخل ستاد بتروسبورت الأيام الماضية.

وقال المؤلف إيهاب بليبل لـ"الخليج 365" أن فيلم "حامل اللقب" نوعية جديدة من الأفلام الكوميدية، خاصة وأنه يحمل مفاجأت فى الشخصية التى يقدمها هشامن ماجد، مشيرا إلى أن الشخصية التى تقدمها دينا الشربينى جديدة والجمهور سيتفاجئ من الروح الكوميدية فى دينا، وان شاء الله هتشوفوا كوميدية جديدة من نوعها فى حامل اللقب .

"حامل اللقب"من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام، وأخرون.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.