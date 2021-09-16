وائل كفوري يوجه رسالة لجمهوره بعد الاحتفال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان اللبناني وائل كفوري، على توجيه رسالة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الـ 47 ، الذي وافق 14 سبتمبر.

وكتب "كفوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بِشكِركُم مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هذا الكَمّ مِن الحُبّ والوفاء والصّدق، وإن شاء الله بالسنين القادمة نعيد سَوا بِظروف أفضَل..بحِبّكم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل كفوري، أغنية "البنت القوية" التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات سليم عساف، وألحان وتوزيع عمر الصباغ.