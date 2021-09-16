فن ومشاهير

وائل كفوري يوجه رسالة لجمهوره بعد الاحتفال بعيد ميلاده

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان اللبناني وائل كفوري، على توجيه رسالة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده الـ 47 ، الذي وافق 14 سبتمبر.
وكتب "كفوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بِشكِركُم مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هذا الكَمّ مِن الحُبّ والوفاء والصّدق، وإن شاء الله بالسنين القادمة نعيد سَوا بِظروف أفضَل..بحِبّكم".
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان وائل كفوري، أغنية "البنت القوية" التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات سليم عساف، وألحان وتوزيع عمر الصباغ.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا