مايان السيد تخضع لجلسة تصوير جديدة.. وليلى زاهر تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "مايان" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من النجوم، وكتبت ليلى زاهر: "تحفة"، وعلقت السيناريست إنجي علاء: "الله رائعة".

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.