غادة عبد الرازق تفاجىء متابعيها على انستغرام!

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 04:40 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها على حسابها على انستغرام بقيامها بحذف جميع الصور والفيديوهات من صفحتها الخاصة دون معرفة الأسباب لغاية الآن.

وتساءل العديد من متابعي الفنانة عن سبب هذا القرار الذي اتخذته، وإن كان لهدف ما أو غير ذلك، لاسيما وأنها كانت تشارك متابعيها الذين يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين جميع إطلالاتها وأعمالها الدرامية والسينمائية.

وقد تكهن البعض أن غادة عبد الرازق قامت بهذه الخطوة حتى تعود إلى صدارة الترند مجددًا، ومن ثم تعلن عن شيء ما يتعلق بأعمالها الدرامية المقبلة.

بينما استبعد آخرون أن يكون هذا المغزى هو السبب، وسط حيرة من أغلب المتابعين، منتظرين أن تخرج الفنانة وتوضح بنفسها عن الأمر.

وكان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها، وكم هي مهمة بالنسبة لها.