شكرا لقرائتكم خبر عن نيك جوناس يحتفل بعيد ميلاده الـ29..حكاية زواجه من بريانكا شوبرا وأبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس الـ 16 من سبتمبر مع عيد ميلاد الممثل والمغنى العالمى نيك جوناس، الذى يعد واحد من أكثر الممثلين شهرة حول العالم، لا بسببه فحسب وإنما لزواجه قبل سنوات من النجمة الهندية بريانكا شوبرا ليكونا معاً ثنائى من ابرز الثنائيات حول العالم ممن لهم متابعين بالملايين حول العالم، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على الممثل الشهير في عيد ميلاده الـ 29، عبرعدة معلومات عنه.

بدأ الفنان نيك جوناس مشواره الفني وهو في سن صغير، فبدأ بكتابة أول أغانيه مع والده وكان عنوانها “الفرح للعالم”، وبعد هذه الأغنية قام بالانضمام إلى شركة Columbia Records، وتعاقد معهم لإطلاق ألبوم.

في عام 2004 أطلق أغنية “Dear God”، وكان نيك جوناس يكتب أغلب أغاني الألبوم مع أخيه الأكبر.



نيك جوناس

قدم مع إخوته أعمالاً فنية كثيرة، كما شارك مع إخوته في تقديم أول أفلامهم بعنوان “ديزني كامب” على قناة ديزني في عام 2008، وحققوا من خلال هذا الفيلم نجاحاً كبيراً.

شارك نيك جوناس أيضاً بعروض مسرحية، ففي عام 2009 شارك في “أصدقاء ديزني للتغيير” وهي مؤسسة للحفاظ على السلوك البيئي، وقدم لهم أغنية مع إخوته.

من أبرز أفلام نيك جوناس فيلم “احذر ما تتمناه” عام 2015، قام فيه دور دوغ مارتن ، وفيلم “معزة” عام 2016، قام بدور بريت لاند، بالإضافة لفيلم “منتصف الطريق” عام 2019، لعب فيه دور ميكانيكي الطيران ماتي برونو جايدو.

في عام 2019 تزوج الثنائى بريانكا شوبرا ونيك جوناس، رغم الفارق السنى لصالح بريانكا التي تكبره بـ 10 سنوات كاملة إذ أنها من مواليد عام 1982 في حين هو من مواليد 1992.