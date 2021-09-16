ظهور مفاجىء لـ مارتا حامد طليقة فائق حسن.. وما الرسالة التي وجهتها الى اصالة؟

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 02:47 صباحاً - خرجت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، عن صمتها، بعد انتشار أنباء حول تعليقها على خبر زواج طليقها من النجمة السّورية أصالة نصري، مشيرة إلى أن المعلومات التي انتشرت غير صحيحة.

ووثقت مارتا حامد فيديو عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وقالت: “المعلومات ما صدرت مني.. معلومات مغلوطة غير صحيحة، وأي معلومة تصدر من حسابي على إنستغرام”.

وباركت طليقة فائق حسن زواجه من أصالة، ووجهت رسالة لهما: “حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة، ألف ألف مبروك أتمنالهم كل الخير”.

وأكدت مارتا حامد أن الانفصال بينها وبين فائق حسن تم منذ فترة طويلة، والأمر ليس له علاقة بزواج الشاعر العراقي من أصالة نصري، وصرحت: “احنا مطلقين من فترة مو قصيرة، وحبيت أوضح هذا الشي”.

وكان الجمهور قد تداول صوراً وفيديوهات خاصة بطليقة فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس، بعد تصدر خبر ارتباطه من النجمة أصالة.

كما قامات شقيقتها سارة حامد بنشر الفيديو التوضيحي لمارتا عبر خاصية الستوري، وعلقت: “أقوى إمرأة.. أجل حياتي”.

يشار إلى أن الفنانة أصالة أعلنت رسمياً عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن الأحد الماضي، وذلك من خلال نشر صورةٍ لهما معاً، بعد سيل من التسريبات، والتكهنات حول زواجها الجديد.