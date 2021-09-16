شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تنتهى من بروفات حفل دار الأوبرا وتحضر مفاجأة مع ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة القديرة عفاف راضى من بروفاتها الموسيقية الأخيرة استعدادا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى مصر بعد غياب، تطل خلالها على مسرح النافورة فى دار الأوبرا المصرية، فى تمام الثامنة مساء غد الخميس.

وتفاجئ عفاف محبيها بتوليفة غنائية من أشهر أعمالها على طريقة الأوركسترا، مثل "ردوا السلام" و"هوا يا هوا"، مع استضافتها مشاركة خاصة لابنتها المطربة مى كمال، التى تغنى معها "عطاشى"، بشكل ديو مشترك.

واختارت مى كمال إعادة إحياء "عطاشى والمية بلاش وحبيبى من يومها ماجاش من ألحان الموسيقار القدير الراحل بليغ حمدي، وكلمات عبدالرحيم منصور، وذلك بعد قرابة 50 سنة على تقديمها لأول مرة بصوت والدتها عفاف راضى فى مطلع السبعينات، وأعادت ابنتها تقديمها على طريقة فيديو كليب تم تصويره وسط سحر الطبيعة والنيل فى أسوان وظهر للنور فى يناير الماضي.

وكشفت عفاف راضى عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: "بعد تكريمى الذى أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة، وظهورى فى بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالى ما أعطانى دفعة قوية، كما أنى لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدى للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التى جمعتنا أمام الجمهور المصري".