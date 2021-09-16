شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن موقف "المتحدة" من وفاة أحمد هيبة: لم تتأخر على أحد بالأسرة الفنية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "CBC": "تم اتخاذ قرار بتعيينها وصرف مكافأة كبيرة لها، أشكرهم على الإحساس بما مرت به تلك الأسرة التي فقدت عائلها ولم يكن له وظيفة أخرى".
وتابع: "ما حدث عودتنا عليه الشركة المتحدة، هي لم تتأخر على أي شخص في الأسرة الفنية، سواء كان هذا الشخص منتمي للنقابة أو لم ينتمي لها".
وكانت وجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها واستجابتها السريعة ورعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.
وقال بيان النقابة: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".