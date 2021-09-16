أشرف زكى عن موقف "المتحدة" من وفاة أحمد هيبة: لم تتأخر على أحد بالأسرة الفنية

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال: "المتحدة سباقة وسريعة الاستجابة في كل شيء يحدث لأي فنان أياً كان من هو، اتصلوا بي في وقت مبكر للغاية، وبزوجة الفنان الراحل أحمد هيبة".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "CBC": "تم اتخاذ قرار بتعيينها وصرف مكافأة كبيرة لها، أشكرهم على الإحساس بما مرت به تلك الأسرة التي فقدت عائلها ولم يكن له وظيفة أخرى".

وتابع: "ما حدث عودتنا عليه الشركة المتحدة، هي لم تتأخر على أي شخص في الأسرة الفنية، سواء كان هذا الشخص منتمي للنقابة أو لم ينتمي لها".

وكانت وجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها واستجابتها السريعة ورعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.