شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى: أنا مركز فى السينما الفترة دى والغناء بالنسبة لى هزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد الفيشاوى لـ"الخليج 365"، عن سعادته بطرح فيلمه الجديد "30 مارس" بالسينمات، موضحا أنه تلقى حتى الآن ومنذ بداية طرحه ردود أفعال جيدة للغاية.

وأضاف فى تصريحاته، أنه بصدد التركيز التام خلال الفترة المقبلة على السينما فقط، موضحا أن لديه 3 أفلام تم الانتهاء من تصويرها تماما، وينتظر عرضها وهى فيلم "ريتسا"، والذى يشارك فى بطولته مع محمود حميدة وعدد آخر كبير من الفنانين، من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ومن المقرر مشاركته فى مهرجان القاهرة السينمائى، وكذلك فيلم "زى القمر"، والذى سيعرض فى مهرجان الجونة السينمائى، أما الفيلم الثالث فهو فيلم "أشباح أوروبا"، مع هيفاء وهبى.

وعن خطواته فى عالم الغناء، قال الفيشاوى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الغناء بالنسبة له هزار فقط ليس أكثر، وعندما تستفزه كلمات معينة يقدمها فى أغنية.

كانت الشركة المنتجة لفيلم "30 مارس"، قد طرحت العمل في جميع دورالعرض المصرية والدول العربية، وقال الفنان أحمد الفيشاوي بطل الفيلم في بيان، قائلا، "30 مارس بالنسبة لي تجربة مختلفة، فتقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي دائمًا ما تمثّل لي تحديُا قويًا أحب أن أخوضه، وأيضًا التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع شركة دانا هو أمر لا يتكرر مرتين، أتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم".

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

يجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.