شكرا لقرائتكم خبر عن "ماريونت" حدوتة جديدة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان أحمد صلاح حسنى على بطولة حدوتة بعنوان "ماريونت" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" الذى يتم عرضه حالياً على قناة الحياة، والحدوتة تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ويشارك فى بطولتها دينا فؤاد وميرنا نور الدين وعدد من الفنانين الشباب، ومقرر بدء تصويرها خلال أيام.



احمد صلاح حسنى

وتعرض قناة الحياة حالياً الحدوتة الثانية من المسلسل "عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى، بعد انتهاء عرض الحدوتة الأولى بعنوان "كدبة كبيرة" بطولة احمد زاهر، هنادى مهنى، ايمان سلامة، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.



دينا فؤاد

يذكر أن صناع المسلسل انتهوا من تصوير الحدوتة الثالثة بعنوان "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية، وفيدرا، وميدو عادل، وعماد رشاد، ونور إيهاب، ورانيا ملاح، وهايدى رفعت وإخراج أحمد خالد أمين، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة والتي تحمل اسم "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم وايمى طلعت زكريا وإخراج إسماعيل فاروق.



ميرنا نور الدين

وكان آخر أعمال أحمد صلاح حسنى وميرنا نور الدين معا فى مسلسل "كوفيد 25" الذى تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضى، وهو بطولة يوسف الشريف، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.