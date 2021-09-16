المهن التمثيلية تشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية" لرعايتها أسرة الراحل أحمد هيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت نقابة المهن التمثيلية، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها واستجابتها السريعة ورعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.

وقالت النقابة، في بيانها الصحفي: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".

ورحل الفنان أحمد هيبة عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 48 عاما، إثر تعرضه لحادث سيارة.