منة فضالي جريئة وسيلفي مي سليم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية، ظهرت فيها مرتدية "مايوه".

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على سيارة فارهة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة جذابة.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.