شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية" لاهتمامها بأسرة الراحل أحمد هيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها واستجابتها السريعة ورعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة بعد وفاته في حادث مروري قبل أيام.

وقال بيان النقابة: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".