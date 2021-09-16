شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة يهدى دورته الأولى للراحلة فتحية العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المخرجة عبير لطفى، رئيسة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة خلال كلمتها فى حفل إفتتاح الدورة التأسيسية من المهرجان والتى أقيمت بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، أن المهرجان يهدى دورته الأولى لواحدة طالما تصدت لقضايا المرأة وتبنتها فى كتاباتها وأنارت وألهمت الكثير هى الكاتبة الراحلة فتحية العسال، المناضلة والأم والإنسانة، مضيفة أن من أهم أهداف المهرجان دعم جهود الدولة لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء فى مختلف أنحاء العالم، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهم فى إطار فنى فكرى، وتعزيز قيم قبول الآخر.

ثم جاءت كلمة السفيرة مشيرة خطاب، والتى قالت:" سعيدة وأفتخر بمن ساهم فى هذا المهرجان، وأقدم التحية لضيوف المهرجان من الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الأجنبية، فالفن هو حرية التعبير سواء بالسينما أو الغناء أو المسرح، ولكن المسرح يكون حي لذلك تأثيره أقوى، وخاصة مسرح المرأة فالمرأة رؤيتها عريقة، كما أننى فخورة بستراتيجية حقوق الانسان وأن الدستور المصرى لأول مرة يقول يؤكد أن حقوق الانسان مكون اساسى من مكونات الدولة.

وبدأ حفل الافتتاح الذى يقوم بإخراجه المخرج ومدير مسرح الطليعة الفنان عادل حسان، بفقرة فنية لفرقة "طبلة الست" والتي تديرها الفنانة سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي بعض الاغانى مثل "على ورق الفل، يا بهية " وغيرهم. يذكر أن مجلس أمناء مهرجان إيزيس هم النجمة سوسن بدر رئيس شرف الدورة التأسيسية، عبير لطفى رئيسة المهرجان، الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان، المخرجة عبير على مديرة المهرجان، السفيرة مشيرة خطاب عضوا، المخرج خيرى بشارة عضوا، الإعلامية مشيرةً موسى عضوا، الناقد عبلة الرويني عضوا، المخرج سعيد قابيل عضوا، نورا أمين المستشار التأسيسي، رامى عبد الرازق المستشار الفنى.