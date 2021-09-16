شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى فى أول ظهور بعد وفاة والدتها بصورة مع والدها الراحل سمير غانم: بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة إيمى سمير غانم، لأول مرة منذ فترة وطويلة وتحديدا منذ وفاة والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت وهى تلتقط صورة "بورتريه" لوالدها الفنان القدير الراحل سمير غانم.



إيمى مع صورة والدها

ونشرت إيمى، صورتها ومع بورتريه والدها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "بحبك".





أحيت النجمة إيمى سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى توفيت يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

وفى وقت سابق من اليوم، الأربعاء، نشرت إيمى، عبر حسابها على إنستجرام صورا لوالدتها الفنانة الراحلة لم تنشر من قبل، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتى يا مامى"، مع إضافة إيموشن الدعاء وقلب مكسور.

كما حرصت النجمة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا صورة لوالدتها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وأحيت الذكرى بالدعاء لها قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".