في يوم ميلاده.. هاري وميغان في قائمة الشخصيات المائة الأكثر تأثيرًا في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل الأمير “هاري” وزوجته “ميغان ماركل” على مكانة مرموقة في قائمة مجلة Time لأكثر 100 شخص تأثيراً هذا العام، حيث ظهر على غلاف العدد “هاري”، الذي أتم السابعة والثلاثين من عمره اليوم، مرتديًا ملابس سوداء بالكامل بينما يتكئ على “ماركل”، 40 عامًا، التي كانت ترتدي بدلة بيضاء، وكلاهما يحدق في الكاميرا بتعبيرات جادة.

وقد تصدّر دوق ودوقة ساسكس – اللذان تراجعا بشكل مثير عن دورهما كأحد كبار العائلة المالكة في أوائل عام 2020 – قسم “الأيقونات” في القائمة، والتي تضم أيضًا نجمة البوب “بريتني سبيرز” والنجمة “دوللي بارتون” ومحترفة التنس “نعومي أوساكا” وزعيم المعارضة الروسي “أليكسي نافالني”.

كتب عنهما الشيف “خوسيه أندريس” في مقال قصير: “إنهما يحوِّلان التعاطف إلى حذاء على الأرض من خلال مؤسسة Archewell الخاصة بهما. يعطيان صوتًا لمن لا صوت لهم من خلال الإنتاج الإعلامي. جنبًا إلى جنب مع شركاء غير ربحيين، فإنهما يخاطران لمساعدة المجتمعات المحتاجة – حيث يقدمان دعم الصحة العقلية للنساء والفتيات السود في الولايات المتحدة ويطعمان المتضررين من الكوارث الطبيعية في الهند ومنطقة البحر الكاريبي.”

“أندريس”، الذي اشترك مع الزوجين في ديسمبر الماضي لبناء مراكز مجتمعية مع World Central Kitchen، خلص إلى أنه “في عالم يكون فيه لكل شخص رأي حول أشخاص لا يعرفونهم، فإن الدوق والدوقة يتعاطفان مع الأشخاص الذين لا يعرفونهما. إنهما لا يتكلمان، فقط يركضان نحو النضال.”