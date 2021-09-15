فيديو – طليقة فائق حسن تهنئه على الزواج من أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن أول توضيح لموقفها من زواجه مؤخرا بالنجمة السورية اصالة، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا عن حزنها “غير صحيح”، وأشارت إلى أن الطلاق بينهما حدث منذ فترة، ووجهت له التهنئة على الزيجة الجديدة.

وأضافت مارتا في مقطع فيديو تم بثه عبر حسابها بموقع إنستقرام: هلو أصدقائي ومتابعيني.. بس حبيت أوضح في هذا الفيديو عن معلومات وصور انتشرت في السوشيال ميديا.. المعلومات ما صدرت مني.. معلومات مغلوطة وغير صحيحة.. أي معلومة ممكن تصدر مني عبر حسابي على إنستغرام.. هذا حسابي الوحيد على إنستغرام.

وأضافت قائلة: وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة.. ألف ألف مبروك.. أتمنالهم كل الخير، وحبيت أكد اننا اطلقنا من فترة ليست قصيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لمارتا عقب إعلان اصالة زواجها من الشاعر فائق حسن، وتظهر كلماته مدى حزنها، حيث كتبت: حين يجف كل شيء فيك لا تيأس.. فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك.

كما روج البعض أن فائق طلق زوجته وام أولاده منذ شهرين فقط، وهو نفس توقيت تعرفه على أصالة، وهو ما نفته مارتا بتأكيدها أن الطلاق حدث منذ فترة.

يذكر أن أصالة نصري أعلنت خبر زواجها رسميا عبر حسابها بموقع إنستقرام ونشرت أول صورة رسمية تجمعها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وعلقت كعادتها برسالة رومانسية طويلة قالت فيها: منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو.

وأضافت: نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ. سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي.

وتابعت: وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد.

واختتمت حديثها: ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها.

ورد زوجها الشاعر العراقي فائق حسن قائلا: عندما يجتمع الذوق مع الحس، يتحول الإنسان من شخص عادي إلى استثنائي، عندها يكون الجمال فوق مستوى الوصف، أبعد من الخيال بقليل لا ينافسه سوى موهبة من الخالق وذكاء مفرط ممزوج بخفة دم خرافية.

وتابع فائق حسن مغازلًا إياها: ذلك جزء بسيط من شخصية طيبة حنونة مفرطة في الحب حد الروعة، متلك أنت يا هدية السماء لن أوعدك بأقل من أحلامك يا أيتها المرأة الحلم ولنبدأ معًا أجمل ما تمنيناه.