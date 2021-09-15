بريتني سبيرز.. من سيصمم فستان زفاف أيقونة البوب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عام مضطرب عاشته بريتني سبيرز، أعلنت نجمة البوب الأميركية خبر خطبتها السعيد من صديقها الممثل سام أصغري.

وشارك الثنائي، اللذان تربطهما علاقة حب منذ التقيا عام 2016، في موقع تصوير فيديو موسيقي، خبر الخطبة من خلال منشورات على “إنستغرام”، تُظهر خاتم خطبة سبيرز المرصع بالألماس.

وكانت أخبار سبيرز (39 عاماً) قد تصدرت الصحف ووسائل الإعلام هذا العام، بعدما شنت معركة قضائية ضد والدها لكف يده عن شؤونها، وإنهاء الوصاية القانونية التي تحكم حياتها منذ عام 2008، وقد قبل الأسبوع الماضي التخلي عن تولي الوصاية على نجمة البوب. كما أعرب عن رغبته في التعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته، تمهيداً لانتقال سلس إلى وصي جديد، وقد طلب والد بريتني سبيرز رسمياً من المحكمة إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته، منذ أكثر من 13 عاماً، في ما يخص حياتها الشخصية، وشؤونها المالية، على حد سواء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

فهل ستقيم نجمة البوب حفل زفاف خرافياً، يتوج قصة الحب السعيدة التي طال انتظارها؟ ولا توجد أخبار حتى الآن حول موعد زفاف الزوجين، لكن الكثيرون من معجبيها يتمنون حفلاً فخماً تتألق فيه النجمة بفستان زفاف من مصمم ملحمي.

إليكم بعض الأفكار حول مصمم الأزياء المتوقع أن يصمم فستان زفاف النجمة.

زهير مراد

لطالما تألقت سبيرز في فساتين من زهير مراد على السجادة الحمراء، لذلك لن نتفاجأ إذا اختارت فستاناً مزيناً بالترتر من المصمم اللبناني العالمي ليومها المنتظر.

فيرا وانغ

تعد مصممة الأزياء الأميركية، فيرا وانغ، المصممة المفضلة للعديد من النجمات اللاتي اخترن فساتين زفافهن من علامتها، ولعل أحدثهن النجمة جوين ستيفاني، التي تألقت في ليلة زفافها من بليك شيلتون بفستان من دون حمالات رائع. ويمكننا أن نتخيل سبيرز في تصميم مشابه من فيرا وانغ يليق بشخصيتها.

إيلي صعب

معروف بتصميم الفساتين الفخمة، وإيلي صعب هو مصمم لبناني عالمي آخر، اشتهر بملابس الزفاف المذهلة، ويمكن الاعتماد عليه لابتكار فستان رائع يناسب أميرة البوب.

مونيك لولييه

عندما تزوجت سبيرز من مغني الراب كيفن فيدرلاين عام 2004، اختارت فستانين من توقيع مونيك لولييه: الأول تميز بذيله الطويل دون حمالات، والثاني كان قصيراً من الدانتيل الأبيض.

ورغم أن لولييه من أبرز المصممات في عالم الأزياء، ولديها خط أزياء زفاف مشهور بشكل كبير، فإن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت بريتني ستختار فستان زفافها مرة أخرى من نفس المصممة.. فلننتظر لنرى.