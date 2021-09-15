ابنة أمل بوشوشة تخطف الأنظار بجمالها.. ومقارنات الشبه بينهما تتصدر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت “ليا” ابنة النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، من زوجها من اللبناني وليد عواضة، الأنظار إليها عندما ظهرت بطريقة عفوية رفقة والدتها في ظهور نادر جمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت أمل بوشوشة مقطع فيديو عفوياً جمعها بابنتها، وكانت تحملها على ظهرها، وكشفت عن وجهها عبر عدة مقاطع بأكثر من لقطة حمست من خلالها الجمهور على أنغام أغنية وطنية عبرت فيها عن اشتياقها لبلادها.

وظهرت بوشوشة التي تقيم في لبنان مع ابنتها “ليا” في أحد الأماكن العامة، إذ كانتا تقضيان نزهة ترفيهية، بدا من خلالها أن الحنين للوطن والشبه بينها وبين ابنتها هما اللذان تصدرا حديث الجمهور.

وأثنى رواد التواصل الاجتماعي على ابنة أمل بوشوشة، مؤكدين خفة دمها وجمالها، ذلك لأنها ظهرت بعفوية واضحة، إذ أكدوا الشبه الكبير بين الأم وابنتها التي وصلت عامها الرابع.

وفي منتصف أغسطس الماضي ووسط أجواء تسودها البهجة والفرح، كانت للنجمة أمل بوشوشة طلة مفعمة بالبهجة في احتفالية الذكرى الـ6 لزواجها من اللبناني وليد عواضة.

ووفق مقاطع فيديو متداولة حينها، أقام الثنائي حفلاً مميزاً في المنزل بلبنان، وسط حضور عدد من أصدقائهما المقربين.

وبدت أمل بوشوشة في الاحتفالية وهي بكامل أناقتها، مرتدية فستاناً أبيض صيفياً، بينما تم تجهيز “قالب حلوى” من طبقات عدة، وبتصميم أعطاه الكثير من الجمال.

ورقصت أمل بوشوشة مع زوجها وليد عواضة في الحفل المنزلي الذي أحياه الفنان كريم نور، مع حضور “الدي جي”، إذ استعاد الزوجان شبابهما بذكريات حفل زفافهما الذي تم قبل سنوات، وتحديداً في 2015.

وكانت الفنانة أمل بوشوشة قد تزوجت رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، عام 2015، في حفل ضخم ببيروت، ورزقت منه بابنتها الأولى “ليا” عام 2017.