فرقة BTS تحصل على جوازات دبلوماسية.. لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية “BTS” على جوازات سفر دبلوماسية، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفة مبعوثين شخصيين من الرئيس.

وقد قرر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، تعيينهم مبعوثين للأجيال المقبلة والثقافة، للاستفادة من شهرة الفرقة العالمية.

واعتبر أعضاء الفرقة أن هذا اللقب شرف عظيم تحمله الفرقة، وذلك خلال مراسم تسلم الجوازات الدبلوماسية في مقر الرئاسة.

وسينتفع أعضاء “بي تي إس” من المزايا الدبلوماسية، مثل الحصانة، خلال تأدية مهامهم الرسمية هذه.

ومن المقرر أن تلقي الفرقة خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 20 سبتمبر، خلال جلسة مخصصة لأهداف التنمية المستدامة.

وتتصدر فرقة “BTS” تصنيف أفضل الأغاني في الولايات المتحدة الأميركية مع أغنية “داينامايت”.

وقد تشكلت فرقة “BTS” عام 2013، وتعتبر من أشهر الفرق الموسيقية في العالم، كما أنها تدر مليارات الدولارات من العائدات على بلدها.

على جانب آخر، تستعد الفرقة الكورية لإحياء أول حفل في بث مباشر لهذا العام، وذلك يوم 24 أكتوبر، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت كوريا.

وقد تم الإعلان عن هذا الحفل عبر منصة “Weverse” العالمية، مصحوباً بملصق نابض بالحياة، ما زاد الإثارة لهذا الحدث الذي تترقبه قاعدة جماهيرية كبيرة.