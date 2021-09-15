بلاغ للنائب العام ضد الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده بسبب "البشكير"

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"الخليج 365": تقدم المحامي المصري أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة فيفي عبده بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على الإنستغرام وتظهر فيه وهي ترقص "بالبشكير - منشفة الإستحمام".

الفيديو أثار حفيظة عددٍ من المتابعين، واعتبره المحامي المصري أشرف فرحات "فعلًا فاضحًا، ويتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع"، بحسب ما جاء في تدوينةٍ نُشرت على صفحة تحمل اسمه على "الفيسبوك"، أُعلن من خلالها التقدم ببلاغ إلكتروني للنائب العام حول الواقعة، وتم نشر صورة لرقم البلاغ أو "العريضة الإلكترونية".

وتناقلت وسائل إعلام مصرية، مضمون البلاغ الذي تقدم به المحامي المصري، وورد فيه أنّه: "ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد انستغرام، مقطع فيديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص، وهي ترتدي فوطة حمام (بشكيراً)، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري."

واستند المحامي في بلاغه لـ"قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 ؛ معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية..".

يذكر ان الراقصة والممثلة المصرية لم تهتم أو تعلق على هذا البلاغ واكتفت بنشر خبر حلولها ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على محطة DMC المصرية يومي الخميس والجمعة المقبلين.