شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: "بيت عز" يناقش قضايا الأسرة المصرية بطريقة أقرب للواقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سهر الصايغ، بطلة "بيت عز"، إن المسلسل يناقش قضايا الأسرة المصرية، وليس التحرش فقط، موضحة أن القائمين على تأليف العمل تمكنوا من صياغة مشاكل الأسرة المصرية بطريقة أقرب للواقعية.

وأضافت سهر الصايغ، خلال حوارها ببرنامج "مساء DMC"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أنها تلقت رسائل كثيرة من الجمهور بشأن أحداث المسلسل ومنها وفاة الأم بالسرطان، مشددة على أن هذا المشهد كان مؤلما لها بشدة، وتابعت: "جتنى رسائل بتقول أنا شفت اأى وهى بتموت وكان عندها كانسر.. لحظة مؤلمة ولكن هي حكاية المسلسل".