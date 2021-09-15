شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: لما بزعل من حد بدعى عليه.. وربنا بيجيب لى حقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الأربعاء، النجمين هانى شاكر ومدحت صالح. وبدأت الحلقة بتقديمهما أغنية "على الضحكاية" دويتو وسط تفاعل جمهور الاستوديو.

وقال هانى شاكر خلال حلقة "سهرانين": "أنا بحب السهر جدا خاصة فى البيت.. وزمان كانت الحفلات كتير دلوقتى أقل"

وأضاف نقيب الموسيقيين إنه فى بداياته يردد كلمات الأغانى خطأ، فمثلا: كنت بسمع أغنية "بيع قلبك" كالتالى: "بيع قلبك بيع ودنك شوف الشارى مين"، بالإضافة إلى أغنية عبد الوهاب: سيبت فيك أمال بس فين تنطال كنت أسمعها " بس 6 أمتار".

وسأل كرارة هانى شاكر؛ "لو حد زعلك هتعمل إيه" ورد أمير الغناء العربى: " لما بزعل من حد بدعى عليه، وربنا بيدينى حقى.. وحصلت كتير" .

وكشف هانى شاكر، أن النجمة الراحلة شادية هي من رشحت له أغنية "كدة برضه يا قمر" ولم أكن أتوقع نجاحها قائلا: " كان عندى حفلة مع الفنانة الكبيرة شادية، مكنتش محضر حاجة، قالت لى: فى أغنية سمعتها عند خالد الأمير اسمها "كدة برضه يا قمر" أنا متأكدة لو سمعتها هتحبها قوى".