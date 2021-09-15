شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة تلاتة أخوات يغنون بالكوبايات فى "معكم".. وأحمد حلمى يوجه رسالة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى، فرقة تلاتة أخوات في الفقرة الثانية لحلقة اليوم من برنامج "معكم" على قناة cbc، وتحدث محمد عن فكرة الغناء مع تحريك الكوبابات، وذلك بعد انتشار فيديوهات لهم وهم يغنون بهذا الشكل، مؤكداً أنهم شاهدوا فيديو على اليوتيوب لأجانب يلعبوان بالكوبات بدون غناء، وقرروا تجريب ذلك ولكن بالغناء.



فرقة تلاتة اخوات

وفاجأت منى الشاذلى الفرقة بإخبارهم اهتمام النجم أحمد حلمى بهم، وأنه أرسل لها رسالة على الواتس آب يعبر فيها عن مدى إعجابه بالفرقة، ليدخل والد الثلاثة أخوات وهو مايستروا الفرقة، وبدأوا في غناء أغنية "بشوقك" للنجم تامر حسنى مع تحريك الكوبايات، وبعدها غنوا أغنية "يالى شمس الدنيا تطلع" للمطرب أحمد جمال.

وتحدث الوالد عن دخولهم عالم "تيك توك" وقائلا: "أخدنا قرار نعمل صفحة على التيك توك، في شهر رمضان الماضى رغم أن ماسة اقترحت الأمر منذ سنتين وأنا كنت رافض علشان ربنا كارمنا في حاجة معينة نكمل فيها، وفى يوم سمعنا أغنية "سر السعادة" لحسين الجسمى، والأولاد غنوها وقررنا ننزلها على تيك توك وكان أملنا نحصد 100 لايك أو 200 بحد أقصى".



فرقة تلاتة اخوات ووالدهم

وأضاف: "نزلنا الأغنية بعد الفطار في رمضان، واتفاجأت بالأولاد يوقظونى من النوم ويفاجئونى بأن الفيديو حصل 16 ألف مشاهدة على الصفحة التي لم يكن بها أى متابع من الأساس، ومع مرور الساعات في نفس اليوم وصل الفيديو إلى 100 ألف مشاهدة، ومتابعى الصفحة أصبحوا 20 ألف متابع.

يذكر أن فرقة "ثلاثة أخوات" مكونة من ثلاثة أشقاء هم حور ومحمد وماسة، وتم تكوينها تحت إشراف والدهم المطرب تامر نور، وقد شاركوا في العديد من برامج اكتشاف المواهب والحفلات الغنائية بقصور الثقافة ودار الأوبرا ووزارة الشباب والرياضة، وهم يدرسون حاليًا بمعهد الموسيقي العربية.