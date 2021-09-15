شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: أطلقوا عليا فى بداياتى "أبو حمالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الأربعاء، النجمين هانى شاكر ومدحت صالح. وبدأت الحلقة بتقديمهما أغنية "على الضحكاية" دويتو وسط تفاعل جمهور الاستوديو.

وقال النجم مدحت صالح، إن "السهر مرتبط لديه بالشغل والحفلات، وكنت مستمتع جدا لأنى بشتغل الحاجة اللى بحبها، ولو كبرت وصوتى مش مطاوعنى هعمل أى حاجة ليها علاقة بالمزيكا، وممكن أعلم الشباب الصغير".

وأضاف مدحت صالح، أنه تعلم الغناء على يد أمه فكانت تغنى له "3 سلامات" قائلا: "حبيت منها محمد قنديل وكارم محمود"، مشيرا إلى أن جزء كبير من عائلته تعمل فى "النجارة".

وعن بداياته الفنية، قال مدحت صالح إنه كان يغنى فى بدايته مع "باند غربى" فى أحد أماكن السهر، كان يتردد عليها نجوم الغناء والتلحين فى ذلك الوقت وأطلقوا عليه "محمد أبو حمالات".

وذكر مدحت صالح، كواليس أول لقاء بينه وبين الموسيقار محمد عبد الوهاب قائلا: كنت بغنى مع أبلة فضيلة، وكان عندى 16 سنة، غنيت قدامه حاجة لرياض السنباطى، وقال لى بالفرنسية "ثرى ومؤثر".