شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "طبلة الست" تفتتح الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة التأسيسية من مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، دورة فتحية العسال، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور لفيف من المسرحيين من مصر ومن الدول العربية والأجنبية، والذى ينعقد فى الفترة من 15 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة.

وقد بدأ حفل الافتتاح الذى يقوم بإخراجه المخرج ومدير مسرح الطليعة الفنان عادل حسان، بفقرة فنية لفرقة "طبلة الست"، والتي تديرها الفنانة سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة، ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي بعض الأغانى مثل " على ورق الفل ، يابهية " وغيرهم.

يذكر أن مجلس أمناء مهرجان إيزيس هم النجمة سوسن بدر رئيس شرف الدورة التأسيسية، عبير لطفى رئيسة المهرجان، الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان، المخرجة عبير على مديرة المهرجان، السفيرة مشيرة خطاب عضوا، المخرج خيرى بشارة عضوا، الإعلامية مشيرةً موسى عضوا، الناقد عبلة الرويني عضوا، المخرج سعيد قابيل عضوا، نورا أمين المستشار التأسيسي، رامى عبد الرازق المستشار الفنى.