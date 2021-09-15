شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تغيب عن حفل الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت منذ قليل الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، وغاب عن حفل الافتتاح النجمة سوسن بدر الرئيسة الشرفية للمهرجان، وكذلك المخرج خيرى بشارة عضو مجلس أمناء المهرجان والناقدة عبلة الرويني عضو مجلس أمناء المهرجان.

وبدأ حفل الافتتاح الذى يقوم بإخراجه المخرج ومدير مسرح الطليعة الفنان عادل حسان، بفقرة فنية لفرقة "طبلة الست" والتي تديرها الفنانة سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي بعض الاغانى مثل "على ورق الفل، يا بهية " وغيرهم.

يذكر أن مجلس أمناء مهرجان إيزيس هم النجمة سوسن بدر رئيس شرف الدورة التأسيسية، عبير لطفى رئيسة المهرجان، الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان، المخرجة عبير على مديرة المهرجان، السفيرة مشيرة خطاب عضوا، المخرج خيرى بشارة عضوا، الإعلامية مشيرةً موسى عضوا، الناقد عبلة الرويني عضوا، المخرج سعيد قابيل عضوا، نورا أمين المستشار التأسيسي، رامى عبد الرازق المستشار الفنى.