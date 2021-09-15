شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: عمرو دياب تنازل لى عن أغنية "بتحبيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الأربعاء، النجمين هانى شاكر ومدحت صالح. وبدأت الحلقة بتقديمهما أغنية "على الضحكاية" دويتو وسط تفاعل جمهور الاستوديو.

وقال هانى شاكر، إنه من أشد المحبين لصوت مدحت صالح، ورد الأخير: هانى ده عشرة عمرى، ومش بحس إنه حد غريب عنى، وأكد الثنائى عدم وجود أى صراعات بينهما منذ بداية مشوارهما الفنى.

ووجه أمير كرارة سؤالا للثنائى، حول رد فعلهما إن أخذ مطرب آخر أغنية منه، فقال هانى شاكر: "لا مش هزعل.. الواحد لازم يكبر دماغه"، وذكر هانى شاكر موقفا جمعه بالنجم عمرو دياب حين عرض عليه بهاء الدين محمد أغنية "بتحبيه" وبالفعل سجلها هانى شاكر فى الاستوديو، فى الوقت الذى قدمها الهضبة فى أحد حفلاته وبمجرد معرفته بأن الأغنية سجلها هانى شاكر تنازل عنها بكل ود.

وتحدث مدحت صالح، بصراحة حول القرارات التي رفضها لهانى شاكر خلال توليه مسئولية نقابة الموسيقيين، قائلا: "كان عندى تحفظ على منع المهرجانات ومطربيها وأنا ضد المنع ومع التوجيه".

وسأل كرارة هانى شاكر؛ "لو حد زعلك هتعمل إيه" ورد أمير الغناء العربى: " لما بزعل من حد بدعى عليه، وربنا بيدينى حقى.. وحصلت كتير" .