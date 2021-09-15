شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب تتلقى عزاء شقيقتها الراحلة غدا فى منزلها بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة عفاف شعيب، العزاء في شقيقتها الراحلة، غدا الخميس، بعد صلاة المغرب، بمنزلها الكائن بمحطة نصر الدين بالهرم.

وفى سياق آخر يعرض للفنانة عفاف شعيب، يوم السبت المقبل حدوتة "1%" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" على قناة cbc، حيث تقدم في الأحداث دور والدة بطلة الحدوتة الفنانة صابرين، ويشارك في البطولة مدحت صالح، بتول الحداد وهى تأليف فداء الشندويلى وإخراج احمد شفيق.

"%1" هى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زي القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن عفاف شعيب قدمت آخر أعمالها مسلسل "ختم النمر" في شهر يناير من عام 2020، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.