شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يقدم مسلسل "المداح – حرب الشياطين" فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النجم حمادة هلال، بشكل نهائي على تقديم جزء ثانى من مسلسل "المداح" في شهر رمضان 2022، تحت عنوان "المداح - حرب الشياطين" تأليف أمين جمال، شريف يسرى، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى وتحقيقه ردود أفعال جيدة مع الجمهور.



لمداح

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروي المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع في حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعد أصحاب السلطة في تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.



حمادة هلال فى مسلسل المداح

وطرح النجم حمادة هلال مؤخراً أغنية بعنوان "نجحنا" بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، والأغنية من كلمات أحمد غريب، وألحان تيام على، توزيع ميدو عز، مهندس صوت محمد جودة، وقال لـ"الخليج 365":"فكرت أشارك بهذه الأغنية فرحة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بنجاح أبنائهم، وخاصة إننى أقدر المجهود الذى يُبذل من الطلاب، وأولياء أمورهم طوال العام، وهذا أقل شئ أقدمهم لهم".