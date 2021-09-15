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سليمان عيد ينتهى من تصوير مسلسل "بيمبو" مع أحمد مالك وويجز (صور)

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان سليمان عيد من تصوير مشاهده فى مسلسل "بيمبو" الذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين الشباب منهم أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز سينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.

وقال سليمان عيد لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعمل فى هذا المسلسل، موضحا أنه يقدم من خلاله شخصية جديدة عليه تماما، لم يتطرق لها فى الأعمال التليفزيونية التى قدمها من قبل،  وينتمى هذا المسلسل إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات القصيرة، حيث يصور العمل فى 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية.

 

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 سليمان عيد وعمرو سلامة 

 

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 سليمان عيد

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة هو مسلسل " ما وراء الطبيعة"، المأخوذ من سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق بنفس الاسم، ولعب بطولته أحمد أمين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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