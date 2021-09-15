الصورة الأولى لطفل هبة طوجي وإبراهيم معلوف.. “الحب في زمن كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الموسيقي اللبناني- العالمي إبراهيم معلوف للمرة الأولى صورة ابنه نائل من زوجته الفنانة اللبنانية هبة طوجي، معلقاً بقوله عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام”: “الحب في زمن كورونا”، بعدما ظهر حاملاً طفله ومقبلاً رأسه.

ووضعت طوجي مولودها الأول في حزيران (يونيو) الماضي، حين زفت الخبر السعيد بنشر صورة ظهرت فيها يدها بيد زوجها وطفلها، وأرفقتها بالتعليق: “شكراً يا الله، شكراً أيتها الحياة، مرحباً نائل معلوف”.

وأعاد معلوف مشاركة منشور زوجته قائلاً: “أكثر لحظات الحياة إلهاماً، مرحباً بك أيها الرضيع الصغير. مرحباً بك في عالم مجنون ومخيف وجميل للغاية. أتمنى أن تمنحك الحياة الوقت والثقة الكافيين لتحلم بعالم أفضل وتعمل بجد من أجله”.

ودخلت طوجي ومعلوف القفص الذهبي في حفل زفاف أقامته في فرنسا في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، بعدما أجّلت إعلان خطوبتها في منتصف آب (اغسطس) بسبب الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.