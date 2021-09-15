محامي “سمكري البني آدمين” يوّجه اتهامات مشينة لساندي وهي تردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدلى محامي يوسف خيري المعروف باسم “سمكري البني أدمين”، والمحبوس احتياطيًا على ذمة قضايا نصب وتزوير شهادات طبية بتصريحات اتهم فيها الفنانة ساندي التي فجرت القضية بوجود خلافات شخصية تجمعها والمتهم، بعدما رفض عرضها بإجراء جلسة علاج داخل منزلها.

وقالت ساندي، في تصريحات صحافية إن هذه الاتهامات تحمل تشهيرًا وقذفًا في حقها، وأنها بدأت بالفعل في التواصل مع أحد المحامين، للتقدم ببلاغ لوضع حدًا لمثل هذه المهاترات .

أكملت: “الرد في مثل هذه الأمور، يجب أن يكون بالقانون، أنا لا أدعى عليه، أنا مصابة بالفعل بسبب ماحدث معي من طقطقة في الفقرات، والطب الشرعي قادر على توضيح ده، وكشف حقيقة الإصابة ومكانها وتوقيتها وسببها، والفيديو الذي تم التقاطه أثناء جلسة العلاج سيظهر ماحدث بالفعل.”

تابعت: “ما يُقال ضدي أصبح به تجريحًا وتشهيرًا مرفوض بالمرة، أنا انهرت بسبب هذا الادعاء الكاذب، يعني ايه خلاف شخصي عشان طلبت جلسة علاج في البيت وهو رفض كما يُشاع، أنا والله مشوفتوش غير مرة واحدة واللي تم تصوير الفيديو فيها، وبعد كده تعبت وذهبت إلى مستشفى الجونة، والطبيب المعالج سيشهد بذلك، والطب الشرعي سيثبت الحقائق، وكل كدبة أكيد لها أخر، وهرفع قضية لإثبات حقي”.