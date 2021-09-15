حياة الفهد تكشف عن مسلسلها الجديد “سنوات الجريش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة حياة الفهد عن مسلسلها الجديد ونشرت عبر حسابها على الانستقرام وحسابها الرسمي لشركة الفهد للإنتاج الفني، بوستر مسلسلها الجديد الذي حمل اسم (سنوات الجريش)، وكتبت: رحلتنا القادمة بإذن الله إلى الماضي مسلسل سنوات الجريش، لنروي لكم قصة من الواقع ولنقول لأبنائنا وأحفادنا إن حياة أجدادنا لم تكن سهلة أبداً، وإن الحروب مأساة على البشرية.. فنحن الآن في نعمة وأمن وأمان نحمد الله على كل شيء ونسأل الله التوفيق لطاقم العمل.

العمل من إخراج مناف عبدال، وتأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي وإشراف عام يوسف الغيث، وكُتب على بوستر العمل المنشور اسم المؤلف والمخرج، وعبارة مقتبسة من إحدى قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش: “ستنتهي الحرب ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد”.

وتظهر في خلفية البوستر صورة حياة الفهد وطائرات حربية ودبابات، ونيران مشتعلة، وجنود في إشارة إلى الحرب والدمار في تلك الفترة، كما نشر المخرج مناف عبدال بوستر وعلق عليه: (الله الموفق).

ونشر في منشور سابق صورته وهو يقرأ النص، وكتب: بسم الله توكلنا على الرحمن عز وجل ونبدأ تجهيز مشوارنا الفني الرمضاني بإذن الله تعالى ونبدأ بربان السفينة الذي سيقود الدفة من المدرسة الخليجية ابن الكويت المخرج مناف عبدال، نسأل الله التوفيق له في هذه المهمة.

كما نشر مشرف العمل ومدير الدراما الخليجية يوسف الغيث، البوستر نفسه وكتب: سنوات الجريش لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد رمضان 2022.

وكان آخر عمل قدمته حياه الفهد هو مسلسل (مارغريت)، الذي أنتج وعُرض في عام 2021، وكتبه علي شمس ومحمد شمس، وأخرجه باسل الخطيب.