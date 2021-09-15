ماجد المهندس يهنئ مدير أعماله فائق حسن وأصالة على زواجهما: “اتمنالكم حياة تشبه حبكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأ النجم العراقي ماجد المهندس، مدير أعماله ورفيق دربه فائق حسن والفنانة السورية أصالة نصري على زواجها من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.

وقال ماجد المهندس في تغريدته: “مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع فائق حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي صولا اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم”.

وكانت أصالة نصري قد أعلنت فجر الإثنين الماضي رسميًا زواجها من مدير أعمال ماجد، فائق حسن من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، فنشرت صورة بالفستان الأبيض إلى جانب عريسها، مؤكدة أنه الصديق الأقرب إلى قلبها وشاكرة الأصدقاء والمحبين الذين فرحوا لزواجها.

وكتبت معلقة على الصورة “من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غال”، مضيفة أنها تثق به جدا، وأن بينهما الكثير من الأمور المشتركة والصداقة المتينة.

كما أشارت إلى أن “لحظة حوّلت مشاعرهما .. لاسيما أن بينهما حبا صادقا”. وقالت: “معه حسّيت أني بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكأننا نولد للتو”.

إلى ذلك، أضافت أنهما يحترمان جميع مسؤولياتهما، مؤكدة أنهما سيعلمان “أولادهما كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم من هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أن يكون دون أي ضرر”.

وتابعت شاكرة كل من فرح لها وبها، حسب تعبيرها، قائلة “أدعو الله أن أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي”.

أما لزوجها فقالت إنها تكن لهذا “الغالي الحبيب والصديق (فائق حسن) حُبّا كبيرا ومعه تشعر بالأمان”، مؤكدة أنها ستسعى لإسعاده طالما هي حية.

كما أضافت “لأوّل مرّة أعلن أمام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الراقي، وأتمنّى لنا اللي ما أتمنّاه للناس الطيبين كلهم وهو أن نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة.. ونحكي دائماً بابتسامة ما يكون فيها لحظة وجع”.

وختمت كاتبة: “عم عيش أيام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها”.