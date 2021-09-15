أسماء لمنور تكشف عن خلع زوجها وإصابة إبنها بالتوحد

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"الخليج 365": حلت الفنانة المغربية أسما لمنور ضيفة على برنامج "abstalks" الذي يقدمه الإعلامي المغربي أنس بوخش، وتطرقت الى اصابة إبنها بالتوحد منذ ولادته وتحديدا بمتلازمة "أسبرجر"، كما كشفت كذلك عن أسباب طلاقها وحصولها على الخلع من زوجها.وأكدت الفنانة المغربية في الوقت نفسه على تمتع طفلها بالذكاء العالي، متحدثة عن تفاصيل حول طريقة تعاملها معه لتخفيف آثار مرضه، حيث تضطر منذ حوالي 7 سنوات الى ابعاده عن الهواتف والأجهزة الالكترونية الذكية، جراء البرتوكول العلاجي الذي يخضع له الى الآن، لافتة الى أنها تضطر كذلك الى تلقينه الدروس الأونلاين بنفسها لتبعده عن "الآيباد".

ولفتت لمنور أن ابنها سيبلغ عامه العاشر بعد أسابيع قليلة، مشيرة الى خوفها الدائم عليه وتعلقها به كثيرا منذ ولادته، كما أكدت بأنها ربته لوحدها بعد انفصالها عن طليقها.

كما تطرقت الفنانة المغربية الى تجربة طلاقها لأول مرة وقالت بأنها لم تُطلق وإنما بادرت بخلع زوجها التونسي بعد 5 سنوات من الزواج، وذلك بعد تأكدها من استحالة العيش معه، وأكدت بأنها لم تندم في يوم من الأيام على اتخاذ هذا القرار.