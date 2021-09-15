إبراهيم معلوف ينشر أول صورة لإبنه من زوجته هبة طوجي

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"الخليج 365": نشر الموسيقار اللبناني إبراهيم معلوف زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي صورة له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وهو يحمل إبنه نائل في حضنه.

وتعد هذه أول صورة واضحة تظهر معالم وجه الطفل الصغير، وكانت طوجي قد بشرت متابعيها بولادتها من خلال صورة نشرتها تظهر يد الطفل مع يد أبيه.

الجدير بالذكر، أن إبراهيم كان قد أعلن حمل هبة، من خلال نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لهما وهما يتصدران غلاف مجلة “Paris Match”، وظهرت هبة بالصور ببطن منتفخ.