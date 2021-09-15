نشاط فني حافل للفنان العراقي سيف نبيل

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"الخليج 365": نشاط فني ملحوظ يقوم به الفنان العراقي سيف نبيل في الآونة الأخيرة، فبعد احيائه لحفل "ستارز أون بورد"، عقد مؤخراً سلسلة اجتماعات عمل مثمرة في دبي ستظهر نتائجها في الأيام القليلة المقبلة.

وفي التفاصيل، التقى نبيل مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة إم بي سي السيد زياد حمزة في مكاتب "أم بي سي غروب" في دبي، وتمّ الإتفاق على التعاون فيما بين الطرفين والتحضير سوياً لمهرجان موسم الرياض في المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يقدم سيف استعراضات خاصة وحفلات ضخمة هناك.

من جهة أخرى، يستعد سيف للقاء جمهوره في حفل استثنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي في تاريخ الأول من أكتوبر في الأردن، حيث سيتجه في الأيام القليلة المقبلة الى لبنان لبدء التدريبات والتحضيرات لعرضه الاستعراضي مع مجمومة من أهم الراقصين في الوطن العربي.

وبالتوازي يستعد سيف لسلسلة أعمال فنية جديدة، وأهمها تصوير كليب لأغنيته الجديدة في منتصف أكتوبر والتي ستبصر النور قريباً.

ويستمر نبيل بتجاهل إشاعة إعتقاله ومنعه من السفر في الإمارات، اثر اعتدائه المزعوم على صديقته اللبنانية، ويرد بشكل غير مباشر على هذه الأخبار من خلال حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تؤكد بأنه ماض في عمله كالمعتاد، وبأنه سيلتقي جمهوره قريباً في الأردن كرد ضمني على خبر منعه من السفر.