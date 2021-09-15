شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم فى 40 والدتها دلال عبد العزيز: الله يرحمك يا حبيبتى يا مامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة إيمى سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى توفيت يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، داعية لها بالرحمة والمغفرة.



دلال عبد العزيز

ونشرت إيمى، عبر حسابها على إنستجرام صورا لوالدتها الفنانة الراحلة لم تنشر من قبل، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتى يا مامى"، مع إضافة إيموشن الدعاء وقلب مكسور.



الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

وفى وقت سابق من اليوم، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا صورة لوالدتها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وأحيت الذكرى بالدعاء لها قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".







