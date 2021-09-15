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إيمى سمير غانم فى 40 والدتها دلال عبد العزيز: الله يرحمك يا حبيبتى يا مامى

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القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة إيمى سمير غانم، ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى توفيت يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس "كوفيد – 19"، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

ونشرت إيمى، عبر حسابها على إنستجرام صورا لوالدتها الفنانة الراحلة لم تنشر من قبل، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتى يا مامى"، مع إضافة إيموشن الدعاء وقلب مكسور.

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز
الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

وفى وقت سابق من اليوم، حرصت النجمة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا صورة لوالدتها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وأحيت الذكرى بالدعاء لها قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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