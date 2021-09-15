شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام عرض لـ هانى رمزى مع مسرحية "أبو العربى" ويودع الموسم الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر كرم مخرج ومنتج مسرحية "أبو العربى فى مهمة مستحيلة لـ"الخليج 365"، إن هذا الشهر سيكون الأخير الذى يتم فيه تقديم العرض، الذى يعرض بواقع يوم أسبوعيا، حيث يقدمه على أحد مسارح مدينة نصر الجمعة من كل أسبوع.

وأضاف كرم فى تصريحاته، أنه بصدد السفر خلال الفترة المقبلة إلى بعض الدول العربية، لتقديم العرض فيها، ولكن لم يتم تحديد موعد هذه الجولة حتى الآن.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانون داليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن النجم هانى رمزى قد أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه فى السينما وحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فى إطار كوميدى.