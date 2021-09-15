أول تعليق من ماجد المهندس على زواج أصالة من مدير أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان ماجد المهندس، على توجيه رسالة لأصالة ومدير أعماله فائق حسن بمناسبة زواجهما.

ونشر المهندس، صورة تجمع بين أصالة وزوجها، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه إحساسكم وحبكم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصري، أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، الإثنين الماضي.

ونشرت أصالة، الصورة الرسمية الأولى لها مع زوجها، وكتبت على حسابها بـ"انستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر".

وأضافت: "أشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي.. وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن) كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت أصالة: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي.. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامة مايكون فيها لحظة وجع.. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

جدير بالذكر أنه في يوم 11 سبتمبر الجاري، أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.